Il settore del Golfo ha registrato un aumento del 30% nelle esportazioni, portando l’attenzione sulle misure adottate dal governo. Sono stati predisposti interventi mirati per le aziende dell’autotrasporto, quelle manifatturiere e per i produttori impegnati nelle esportazioni. Queste azioni intendono contenere l’inflazione e sostenere la crescita economica.

Il governo sta predisponendo interventi specifici per il settore dell’autotrasporto, per le aziende manifatturiere e per i produttori che esportano. Queste misure mirano a contenere l’inflazione derivante dall’aumento dei costi del carburante e a proteggere il mercato del Golfo Persico. L’annuncio arriva durante un tavolo di lavoro dedicato alle piccole e medie imprese presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il ministro Adolfo Urso ha confermato che si stanno coordinando azioni con altri dicasteri competenti per evitare una spirale inflazionistica legata ai prezzi energetici. La crescita delle esportazioni verso i paesi del Golfo nel 2025 è stata significativa, superando il 30% in alcune nazioni della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo: +30% export, il governo blocca l’inflazione

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