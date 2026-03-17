Durante la partita tra Udinese e Juventus, il gol di Conceicao è stato annullato dal VAR. Tommasi, responsabile dell’Open VAR, ha spiegato che ci sono tutti i parametri per non convalidare la rete e ha confermato che la decisione presa in campo è corretta. La decisione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, mantenendo alta l’attenzione sulla gestione del controllo video.

Gol annullato Conceicao Udinese Juve, Tommasi conferma che la scelta fatta in campo è quella giusta e svela anche i motivi. I dettagli. Il post-partita di Udinese-Juventus continua a essere dominato dalle polemiche relative al gol di Conceicao, una rete che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match ma che è stata cancellata dopo una lunga revisione al monitor. Durante l’ultimo appuntamento con Open VAR, Dino Tommasi ha fatto chiarezza sull’episodio, spiegando minuziosamente i motivi che hanno portato alla decisione arbitrale. Secondo l’analisi dei vertici arbitrali, la posizione di Teun Koopmeiners è stata giudicata determinante per l’annullamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol annullato Conceicao Udinese Juve, Tommasi a Open VAR: «Ci sono tutti i parametri per non convalidare la rete. Ecco perché»

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