Durante la trasmissione Open VAR su Dazn, Dino Tommasi ha esaminato il gol annullato a Conceicao nel match tra Udinese e Juventus, spiegando che la decisione di non convalidarlo si basa su quattro parametri specifici. L’episodio ha coinvolto il controllo dell’arbitro tramite il sistema VAR, che ha portato alla decisione finale di annullare la rete. La discussione si è concentrata sull’analisi dettagliata di questa decisione arbitrale.

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© Calcionews24.com - Gol annullato Conceicao, Open VAR su Udinese Juve: «Giusto non convalidare la rete per questi quattro parametri». L’analisi dell’episodio!

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