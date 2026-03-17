Secondo una fonte non ufficiale ma ritenuta affidabile, gli U2 stanno valutando diverse date in Europa, inclusa l’Italia, per un possibile tour nel 2027. La band irlandese avrebbe pianificato un ritorno nel Vecchio Continente, con tappe che potrebbero coinvolgere varie città italiane. La notizia si basa su indiscrezioni e non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del gruppo.

U2songs, una fonte ufficiosa, ma tendenzialmente molto affidabile, ha rivelato che gli U2 starebbero opzionando diverse date in Europa -e dunque, anche in Italia – per un tour previsto nel 2027. Non ci sono ancora dettagli sulle città scelte nel nostro Paese, ma si parla con una certa sicurezza di quattro live a Croke Parke, Dublino. Il piano, secondo la fanpage, sarebbe di dare il via alla tournée all’inizio del prossimo anno in Sud America, per poi spostarsi nel Vecchio Continente e, nel 2028, fare ritorno negli Stati Uniti e in Canada. Dopo la pubblicazione a sorpresa dell’EP Days of Ash, la band irlandese, è al lavoro sul nuovo album, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli U2 potrebbero tornare in Italia nel 2027

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