Gli ospiti arrivano da due gol al pareggio mentre i Bees perdono terreno nella corsa europea. I Wolves, invece, estendono la loro serie di imbattibilità in Premier League a tre partite dopo aver pareggiato 2-2 a Brentford, nonostante abbiano iniziato la gara con due gol di svantaggio. La partita si è conclusa con un risultato che ha mantenuto vivo l’equilibrio tra le due squadre.

2026-03-16 23:58:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: I Wolves hanno esteso la loro serie di imbattibilità in Premier League a tre partite dopo aver pareggiato 2-2 a Brentford da due gol in meno. Il vantaggio del Brentford grazie ai gol ben studiati di Michael Kayode e Igor Thiago si è ridotto quando Adam Armstrong ha segnato per gli ospiti poco prima dell’intervallo, con Tolu Arokodare che ha trovato il pareggio al 77? guadagnando un meritato pareggio per l’ultima squadra della Premier League. Rob Edwards ha continuato la sua rinascita di fine stagione confermando le vittorie su Aston Villa e Liverpool con un pratico pareggio a West London. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Gli ospiti arrivano da due gol al pareggio mentre i Bees perdono terreno nella caccia europea

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