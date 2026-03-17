Gli horror stanno iniziando a essere riconosciuti anche agli Oscar, un settore che fino a poco tempo fa riceveva poca attenzione dalla principale cerimonia cinematografica. Dopo decenni di scarsa considerazione, le pellicole di questo genere sono ora più presenti nelle nomination e nelle premiazioni, segnando un cambiamento nelle scelte e nelle preferenze dell'industria cinematografica.

Dopo essere stati poco considerati per decenni, anche l'Academy si è accorta del grande momento che stanno attraversando Agli ultimi Oscar i film I peccatori, Frankenstein e Weapons hanno vinto complessivamente otto premi, un record per i film horror in una singola edizione. E non era mai capitato che di film horror ce ne fossero così tanti in gara e di tipologie così diverse. È il punto di arrivo di molti cambiamenti avvenuti negli ultimi anni sia nell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (l’organizzazione che gestisce e consegna gli Oscar), sia soprattutto nel cinema dell’orrore, cambiamenti che hanno portato più candidature e più premi a film di un genere finora poco considerato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli horror stanno entrando anche negli Oscar

Articoli correlati

UCI Cinemas lancia le nuove rassegne | Dagli Oscar al grande horror, ecco tutti gli appuntamentiUCI Cinemas rinnova la sua proposta per l’inizio del 2026 con un calendario ricco di appuntamenti tematici pensati per ogni tipo di spettatore.

Negli Stati Uniti stanno cambiando le raccomandazioni per gli interventi chirurgici nelle transizioni dei minoriAll’inizio di questa settimana l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), la principale associazione statunitense di chirurgia plastica, ha...

2 PAZZI PERICOLOSI ENTRANO nella NOSTRA VILLA di NOTTE e ci INSEGUONO!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gli horror stanno entrando anche negli...

Discussioni sull' argomento Tutti i film candidati all'Oscar da vedere su Netflix: la guida aggiornata al 2026; I peccatori trionfa agli Oscar: la vittoria che consacra l’horror tra i grandi generi del cinema; Oscar 2026, la recensione: vince l’horror, la rivoluzione, i rapporti umani; I Peccatori – il film di Ryan Coogler candidato agli Oscar mescola dramma storico e horror.

L'attrice americana ha partecipato al watch party degli Oscar 2026 indossando un abito couture fatto di lunghissimi capelli veri - facebook.com facebook

#oscar 2026, l'abito realizzato con 5 chili di capelli umani: il look "folle" di #lisa rinna x.com