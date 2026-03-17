Brooklyn Beckham ha rivolto gli auguri di Festa della Mamma, ma non alla madre Victoria Beckham. La famiglia Beckham continua a essere al centro dell’attenzione a causa di tensioni interne che sembrano persistere. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui motivi di questa divergenza, né le eventuali reazioni della famiglia. La vicenda si inserisce in un quadro di relazioni familiari sotto i riflettori.

La faida interna in casa Beckham sembra non accennare a placarsi; se in occasione della Festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra la quarta domenica di Quaresima, Victoria Beckham ha ricevuto gli auguri dei figli sui social, all’appello è mancato, ancora una volta, il primogenito Brooklyn, che ha evitato di menzionare la madre preferendo dedicare belle parole alla suocera, Claudia Heffner Peltz. Fonte: instagram @brooklynpeltzbeckham “Buon compleanno alla migliore suocera – ha scritto Beckham in una storia Instagram, celebrando i 71 anni di Heffner Peltz, compiuti lo scorso 12 marzo – Ti voglio tanto bene e spero che tu abbia passato una giornata fantastica”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Temi più discussi: Brooklyn ignora Victoria nel giorno della Festa della Mamma: gli auguri solo alla suocera; Brooklyn Beckham fa gli auguri alla suocera: frecciata a Victoria?; Gli auguri di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma non sono per la madre, Victoria Beckham; Sei la suocera migliore, la nuova frecciata di Brooklyn Beckham a Victoria (nel giorno della festa della mamma nel Regno Unito).

Gli auguri di Brooklyn Beckham per la Festa della Mamma non sono per la madre, Victoria BeckhamProsegue il clima di gelo all'interno della famiglia Beckham, con il primogenito Brooklyn che, dopo le esternazioni di inizio anno, non celebra la madre per il giorno della Festa della Mamma. gravidanzaonline.it

Brooklyn Beckham è furioso per gli auguri di compleanno social dei genitori David e Victoria: «Si tratta proprio di uno di quei gesti di facciata che odia»I post di David e Victoria secondo i media britannici avrebbero mandato Brooklyn su tutte le furie anche perché i genitori «hanno rotto l'accordo in base al quale devono comunicare con lui solo tramit ... vanityfair.it

La sorella Harper ha scritto: “Buona Festa della Mamma alla mamma migliore di sempre. Grazie per esserci per me, sostenermi e sopportarmi” #BrooklynBeckham #VictoriaBeckham x.com

Nel giorno della Festa della Mamma nel Regno Unito, Brooklyn Beckham ha scelto il silenzio nei confronti della madre Victoria. Il figlio maggiore dell'ex Spice Girl ha invece dedicato un pensiero alla suocera Claudia Peltz - facebook.com facebook