gli auguri di brooklyn beckham per la festa della mamma non sono per la madre victoria beckham

Brooklyn Beckham ha condiviso sui social un messaggio di auguri per la Festa della Mamma, ma non si rivolge alla madre Victoria Beckham. La famiglia Beckham è al centro di attenzione a causa di tensioni interne che continuano a susseguirsi, mentre i membri della famiglia si scambiano messaggi pubblici, alimentando le speculazioni sulla natura dei loro rapporti.

La faida interna in casa Beckham sembra non accennare a placarsi; se in occasione della Festa della mamma, che nel Regno Unito si celebra la quarta domenica di Quaresima, Victoria Beckham ha ricevuto gli auguri dei figli sui social, all’appello è mancato, ancora una volta, il primogenito Brooklyn, che ha evitato di menzionare la madre preferendo dedicare belle parole alla suocera, Claudia Heffner Peltz. Fonte: instagram @brooklynpeltzbeckham “Buon compleanno alla migliore suocera – ha scritto Beckham in una storia Instagram, celebrando i 71 anni di Heffner Peltz, compiuti lo scorso 12 marzo – Ti voglio tanto bene e spero che tu abbia passato una giornata fantastica”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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