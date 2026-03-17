Il 16 marzo 2026, il governo annuncia in televisione che, in caso di vittoria del Sì al referendum, non ci saranno conseguenze catastrofiche. La premier sottolinea inoltre la volontà di collaborare con i pm per definire nuove regole sulla giustizia, aggiungendo che se perderà il referendum non si dimetterà. La comunicazione si rivolge direttamente al pubblico, cercando di rassicurare sulla stabilità politica.

Roma, 16 marzo 2026 – Giorgia Meloni va in tv, su Retequattro, per spargere a piene mani un messaggio rassicurante: se vince il Sì al referendum non sarà l’Armageddon. “Non crollerà niente”. Intervistata da Nicola Porro per Quarta Repubblica (venti minuti quasi monografici), la premier difende la riforma della giustizia: “Non è fatta contro, ma per tutte le toghe”, serve a “ liberarle dalle correnti ” e “a fare avanzare quelle brave”. Poi l’affondo contro la sinistra, che “ si appiglia al fascismo perché non ha argomenti ”, dimenticando che in passato “sia il Pd che il M5s” hanno sostenuto punti chiave del disegno di legge, come “la separazione delle carriere e il sorteggio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giustizia, Meloni apre ai pm: “Scriviamo le regole insieme. Ma se perdo, non mi dimetto”

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