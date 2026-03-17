Giustizia dibattito a Unife Sfida tra Zanon e Grosso | Così voto consapevole

A Unife si è svolto un dibattito sulla giustizia, con i costituzionalisti Zanon e Grosso che hanno confrontato le loro opinioni. Entrambi hanno discusso di riforme costituzionali, coinvolgendo un pubblico che si sente libero di esprimersi sul tema. La discussione ha visto la partecipazione di diversi relatori, creando un momento di confronto diretto su questioni legate al sistema giuridico.

In un dibattito in cui tutti si sentono legittimati a parlare di riforma costituzionale, veder dibattere due costituzionalisti, è quasi un atto rivoluzionario. L’ Università di Ferrara ha voluto fare proprio questo: informare sulle ragioni del Sì e del No al referendum del 22 e del 23 di marzo. “Capire per scegliere”, che somiglia molto al "conoscere per deliberare" di enaudiana memoria. Niccolò Zanon (ordinario di costituzionale alla Statale di Milano) per il Sì, Enrico Grosso (ordinario di costituzionale a Torino) per il No. Il senso dell’iniziativa, è racchiuso nell’intervento introduttivo della rettrice e presidente della Crui, Laura Ramaciotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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