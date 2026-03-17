Giuseppe Tufano, noto per il suo ruolo di Ludovico in Un posto al sole, parla della sua esperienza di attore. Ricorda come la LIS, la lingua dei segni, sia entrata nella sua vita fin dall'infanzia e come abbia mantenuto la promessa fatta al padre di dedicarsi alla recitazione. Tra sogni e sacrifici, Tufano condivide il suo percorso e le sfide affrontate nel mondo dello spettacolo.

Ci sono vite che sembrano costruite per accumulare storie prima ancora di raccontarle. Non perché qualcuno abbia deciso che debbano diventare materia narrativa, ma perché lungo il percorso si sedimentano esperienze che prima o poi chiedono di essere trasformate in qualcosa. Nel caso di Giuseppe Tufano, quella trasformazione passa dalla recitazione. Il suo non è il percorso lineare dell’attore che decide presto di diventarlo e insegue quella strada senza deviazioni. Prima ci sono stati nove anni all’estero, lavori diversi, città attraversate, vite osservate. C’è stato il mondo della ristorazione, iniziato dal gradino più basso e portato avanti con la stessa disciplina che oggi applica allo studio della recitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Tufano, il Ludovico di Un posto al sole: “Recitare è entrare in un’altra anima. E non mollare mai”

Articoli correlati

Whoopi Goldberg: «Nessuno mi ha convinta a recitare in Un posto al sole: sono io che ho voluto farlo. La perdita di Patrick Swayze è stata durissima: senza di lui non avrei mai fatto Ghost e vinto l'Oscar»Si tratta di un'imprenditrice americana che, cogliendo l'occasione per commissionare la realizzazione di uno yacht ai Cantieri Palladini-Flegrei, si...

Leggi anche: Whoopi Goldberg: «"Un posto al sole" mi ha ricordato perché amo recitare. Mi sento troppo vecchia». Le parole su Valentino e Papa Francesco