Il referendum si avvicina e il Movimento Cinque Stelle ha accusato recentemente Fratelli d’Italia di promuovere un appello al voto basato su pratiche clientelari. Giuseppe Conte ha commentato le affermazioni, definendole insensate, mentre nel frattempo il partito di destra ha respinto le accuse, sottolineando la correttezza della propria posizione. La tensione tra le forze politiche si intensifica in vista delle imminenti consultazioni.

Il referendum si avvicina e cominciano a saltare i nervi dalle parti del Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte attacca a testa bassa Giorgia Meloni: "Io mi aspetto" che "questa settimana ci sia la possibilità di un confronto, di esprimere nel merito quelle che sono le argomentazioni per informare i cittadini. È importante che non si dicano bufale come invece sta facendo la presidente del Consiglio Meloni, che ha detto che pedofili, stupratori, spacciatori sarebbero rimessi in libertà se vincesse il no. È di una scorretta unica e si aggiunge ad altre falsità che sono state diffuse da Meloni e da questo governo", afferma il "Giuseppi del popolo" a margine di un confronto sul referendum all'Università di Sassari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, la panzana: "FdI invita al voto clientelare". E scorda le bufale M5s

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