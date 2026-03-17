Questa sera a Giugliano, due uomini armati hanno fatto irruzione all’interno dell’ottica Parisi poco prima della chiusura e si sono impossessati di alcuni occhiali. Dopo aver minacciato il personale, i malviventi sono fuggiti con il bottino, lasciando il negozio in stato di shock. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini.

Momenti di paura questa sera a Giugliano, dove due uomini armati di pistola hanno preso di mira l’ottica Parisi al Corso Campano, in pieno centro. Secondo le prime informazioni, i malviventi sono entrati in azione poco prima dell'orario di chiusura dell’esercizio commerciale. Hanno minacciato il personale con l’arma, riuscendo ad asportare diversi articoli in vendita prima di darsi alla fuga. Il colpo è stato messo a segno in pochi minuti. Dopo il furto, i due si sono allontanati rapidamente a bordo di uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato del locale Commissariato, guidata dal primo dirigente Aurilia, che sta raccogliendo elementi utili per risalire all’identità dei responsabili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, rapina a mano armata all’ottica Parisi: malviventi via con occhiali

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