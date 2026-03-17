Giugliano raid vandalico nella scuola Maria Montessori | danni furti e aule devastate

Nella notte, ignoti sono entrati nel V Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, provocando danni ingenti e rubando attrezzature. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti, che hanno causato la devastazione di diverse aule all’interno della scuola. La scuola è stata presa di mira da un raid vandalico che ha lasciato segni evidenti di distruzione e furti all’interno dell’edificio.

Atti vandalici nella notte all’interno del V Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, dove ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico causando danni ingenti e rubando attrezzature. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero forzato un’uscita di sicurezza al piano terra, riuscendo ad accedere all’interno della scuola. Una volta entrati, hanno messo a soqquadro diversi ambienti. Armadi e cassetti sono stati aperti e svuotati, mentre vernici e tempere sono state utilizzate per imbrattare pareti, pavimenti e banchi. Danneggiate anche le cassette di primo soccorso, con il materiale sanitario sparso nei locali. Il raid è proseguito anche ai piani superiori, dove sono stati segnalati ulteriori danneggiamenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, raid vandalico nella scuola Maria Montessori: danni, furti e aule devastate Articoli correlati Raid vandalico nella notte. Via Pico della Mirandola, devastate diciassette autoModena, 9 febbraio 2026 – Nella notte 17 auto parcheggiate in via Pico della Mirandola, vicino alla stazione sono state letteralmente devastate da... Vandali a scuola, aule devastate. Carabinieri al lavoro per risalire agli autoriSan Casciano Val di Pesa, 16 marzo 2026 – Brutta sorpresa da parte del personale scolastico all'apertura della scuola primaria di San Casciano in Val...