Nella notte, nella scuola primaria Maria Montessori di Giugliano, sono stati commessi atti vandalici che hanno causato danni ingenti e furti di attrezzature. Ignoti sono penetrati nell’edificio, devastando alcune aule e danneggiando le strutture. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili e valutare l’entità dei danni subiti.

Atti vandalici nella notte all’interno del V Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, dove ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico causando danni ingenti e rubando attrezzature. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero forzato un’uscita di sicurezza al piano terra, riuscendo ad accedere all’interno della scuola. Una volta entrati, hanno messo a soqquadro diversi ambienti. Armadi e cassetti sono stati aperti e svuotati, mentre vernici e tempere sono state utilizzate per imbrattare pareti, pavimenti e banchi. Danneggiate anche le cassette di primo soccorso, con il materiale sanitario sparso nei locali. Il raid è proseguito anche ai piani superiori, dove sono stati segnalati ulteriori danneggiamenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, raid vandalico nella scuola Maria Montessori: danni, furti e aule devastate

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