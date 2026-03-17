A Giugliano in Campania, due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia locale dopo aver tentato di evadere a tutta velocità. I giovani non hanno rispettato l’alt e si sono schiantati contro una pattuglia in località Varcaturo. L’incidente ha portato alla denuncia, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze per i coinvolti.

Non si fermano all’alt e si schiantano contro una pattuglia: denunciati due minorenni. Località Varcaturo, i carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno denunciato due minorenni per fuga pericolosa. I militari sono a Qualiano in via di Vittorio quando vedono arrivare un Sh, in sella due ragazzi. Gli intimano l’alt ma loro non si fermano. Parte l’inseguimento. Prima per le vie del centro poi verso la periferia. I militari sono a pochi metri ma la fuga spericolata continua. Interviene un’altra gazzella che chiude ogni possibile via di fuga. Il mezzo non frena e si schianta contro la pattuglia dei militari. Al momento del controllo lo scooter risulterà privo di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: fuga pericolosa. Carabinieri denunciano due minorenni

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