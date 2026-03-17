A Giugliano, i lavori nell’area giochi di piazza Gramsci sono stati sospesi e i lavori sono stati interrotti, con transenne che bloccano l'accesso e i lavori fermi. Da questo fine settimana, i bambini non possono più utilizzare il playground situato alle spalle del Primo Circolo Didattico Mena Morlando. I lavori riprenderanno domani.

Area giochi chiusa, transenne e lavori fermi: succede a Giugliano, in piazza Gramsci, dove da questo weekend i bambini non possono più accedere al playground alle spalle del Primo Circolo Didattico Mena Morlando. Il motivo? Una pavimentazione danneggiata che ha reso necessario l’intervento di manutenzione e la conseguente interdizione dell’area. Ma i lavori hanno subito uno stop: le condizioni meteo avverse hanno impedito di procedere con la posa della nuova superficie. Dal Comune fanno sapere che, salvo ulteriori imprevisti, il cantiere dovrebbe ripartire già da domani e concludersi nel giro di due giorni. Un disagio quindi temporaneo, ma che nel frattempo lascia senza uno spazio di gioco decine di famiglie della zona. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, fermi i lavori nell’area giochi di piazza Gramsci: “Riprenderanno domani”

Articoli correlati

Leggi anche: Giornata della Donna, tavoli di confronto promossi dai Servizi Sociali in piazza Gramsci a Giugliano

Una selezione di notizie su Giugliano fermi i lavori nell'area...

Discussioni sull' argomento Giugliano, fermi i lavori nell’area giochi di piazza Gramsci: Riprenderanno domani; Giugliano fermi i lavori nell’area giochi di piazza Gramsci | Riprenderanno domani.

Giugliano, Licola Mare cambia volto: via ai lavori con fondi PnrrSono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Cristoforo Colombo, a Licola Mare, uno degli interventi inseriti nel PNRR e destinato a cambiare il volto di una delle aree ... ilmattino.it

Giugliano, lavori con i rom in cambio di voti? Bufera su consigliere Pd/ Lega ottiene audio e denunciaUna presunta vicenda di voto di scambio scuote Giugliano, dove il consigliere comunale del Pd, Salvatore D’Agostino, è finito nella bufera a causa di un audio ottenuto dalla Lega e successivamente ... ilsussidiario.net

Buonasera, qualcuno ha esperienza di una brava insegnante per doposcuola superiori, a giugliano! Grz - facebook.com facebook

Da Mano Libera di chef Marco Giugliano a #Miami ho trovato una cucina capace di guardare ai prodotti e ai sapori della tradizione italiana e, allo stesso tempo, di spingersi oltre: territori gastronomici diversi, costruzioni contemporanee, senza perdere identità. x.com