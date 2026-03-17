A Giugliano, Fabiana Andreone di 14 anni ha partecipato come finalista a The Voice Kids, il programma trasmesso dalla Rai. Durante la trasmissione, ha ricevuto una targa dall’amministrazione locale. La giovane cantante ha descritto l’esperienza come indimenticabile, lasciando un ricordo speciale per sé e per la comunità. La partecipazione ha attirato l’attenzione della stampa locale sulla sua performance.

E’ arrivata in finale a The voice Kids e con la sua voce ha emozionato il pubblico in studio e da casa. Fabiana Andreone, 14 anni di Giugliano è stata tra le protagoniste di questa edizione del programma Rai. Quella esperienza fatta nel team Arisa, ha lasciato in Fabiana ricordi indelebili, maggiore sicurezza in se stessa e un obiettivo: la musica in ogni forma farà parte della sua vita. La passione di Fabiana per il canto è nata alle scuole medie e i genitori hanno sin da subito assecondato e sostenuto il suo talento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano. Fabiana finalista The voice kids: “Esperienza indimenticabile”. Targa dall’amministrazione

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