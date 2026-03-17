Un uomo di 28 anni, marocchino, è stato arrestato dalla Polizia mentre si trovava in strada vicino al Serd. Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato droga nascosta nelle tasche dei jeans e del giubbotto. L’individuo era in possesso di cocaina e hashish, che trasportava con sé. L’arresto è avvenuto in un'operazione di routine nelle vicinanze di un centro per il trattamento delle dipendenze.

Girava in strada con la droga nascosta nelle tasche dei jeans e del giubbotto. Per questo un marocchino di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia. L’uomo è stato fermato nel corso di un controllo in via della Gronda alla Migliarina nelle vicinanze del Serd. Gli agenti della Volanta sono stati attirati dall’atteggiamento dell’uomo che alla vista della pattuglia tentava di allontanarsi. Insospettiti gli operatori decidevano di procedere al controllo, nel corso del quale veniva trovato in possesso di circa 17 grammi di hashish nascosti all’interno della tasca dei jeans. Gli agenti proseguivano quindi l’attività di controllo e, all’interno della manica del giubbotto, individuavano una piccola tasca artigianale realizzata appositamente per nascondere sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Girava con coca e hashish vicino al Serd

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