Giovanni Calvario viene da Uomini e Donne? Chi corteggiava nel programma di Maria De Filippi? Ecco la verità

Da donnapop.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Calvario, noto al pubblico per il suo carattere deciso e a volte controverso, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Prima di partecipare al reality, ha avuto un'esperienza a Uomini e Donne, dove ha corteggiato diverse persone. La sua presenza nel programma di Maria De Filippi è stata oggetto di discussione tra gli appassionati di gossip.

Giovanni Calvario, noto al pubblico per il suo carattere deciso e a volte controverso, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Romano, 36 anni, ha saputo attirare l’attenzione non solo per la partecipazione a reality e format televisivi, ma anche per la sua vita professionale e i progetti personali. Oltre a essere imprenditore e creativo, sui social si definisce «Duca» di Castel Futuro, un villaggio abbandonato nel Lazio che sogna di trasformare in centro culturale, location per eventi e festival. Giovanni Calvario ha fatto Uomini e Donne? Ecco dove l’abbiamo già visto. Molti si chiedono se Giovanni Calvario abbia partecipato a Uomini e Donne: la risposta è no, il suo percorso televisivo è iniziato con il reality Netflix L’amore è cieco – Italia, dove ha fatto discutere per il suo comportamento nelle relazioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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