Il Giotto Jazz Festival ha ufficialmente iniziato la sua ventisettesima edizione nel Mugello, attirando appassionati di musica jazz da diverse parti. Durante l’evento, il pianista Danilo Rea ha eseguito un omaggio a Sakamoto, portando sul palco le sue interpretazioni. La manifestazione continua con vari concerti e performance, coinvolgendo artisti di rilievo nel panorama jazz.

Il Mugello torna a farsi trascinare dalla musica jazz grazie alla ventisettesima edizione del Giotto Jazz Festival. Da domani e fino a domenica, infatti, ecco che tra Vicchio e Borgo San Lorenzo vanno in scena cinque concerti completamente diversi l’uno dall’altro nei due teatri del Mugello dedicati al genio che ha rivoluzionato la pittura nel medioevo. Un festival organizzato da Jazz Club of Vicchio e Music Pool e che vede protagonista la musica suonata, con nomi importanti come Dave Holland, Danilo Rea e Bassolino, oltre a due dj set d’eccezione. Ed è così che si parte domani sera (ore 21,30) al Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo con Danilo Rea che omaggia Ryuichi Sakamoto con ’Sakamoto & Me’, a cui si aggiungono l’elettronica e le immagini di Martuxm. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giotto Jazz Festival al via. Danilo Rea omaggia Sakamoto

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#dalterritorio #musica Comuni di #Vicchio e #BorgoSanLorenzo Dal 18 al 22 marzo torna il Giotto Jazz Festival, che giunge alla 27ª Edizione: il Festival che unisce il Teatro Giotto di Vicchio e il Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo. Per maggiori info: tinyurl.com x.com