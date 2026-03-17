Giorno Unità Nazionale Mattarella | libertà giustizia e pace guidino istituzioni e società

Il 17 marzo si è celebrata la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. In questa occasione, il Presidente della Repubblica ha reso omaggio al Milite ignoto presso l’Altare della Patria a Roma. La ricorrenza si concentra sul valore dell’identità nazionale e sulla solidarietà tra cittadini.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, celebrata il 17 marzo, ha reso omaggio al Milite ignoto, all’Altare della Patria a Roma. “Il 17 marzo – ricorda Mattarella – è Giornata che rinnova l’appello all’impegno civile. Invito a custodire e attuare, con coerenza e lungimiranza, i principi di libertà, giustizia e pace su cui si fonda la Repubblica, affinché essi continuino a guidare l’azione delle istituzioni e della società nel perseguimento di una convivenza pacifica, solidale e autenticamente democratica, in Italia e nella comunità internazionale”. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La Giornata dell’Unità nazionale celebra la storia che ci unisce, i valori che ci guidano, i simboli della Nazione. Un legame che si rinnova ogni giorno anche attraverso la forza del nostro #MadeinItaly, espressione di talento e qualità, riconosciuto e apprezz x.com