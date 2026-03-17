giornate di primavera alla scoperta del bello

Sabato e domenica, alcuni luoghi normalmente chiusi al pubblico saranno visitabili grazie alle Giornate di Primavera organizzate dal Fondo Ambiente Italiano. È possibile prenotare in anticipo per accedere a questi siti, che solitamente non sono aperti al pubblico, durante il weekend. L’evento permette di scoprire spazi storici e di interesse culturale, offrendo un’opportunità di visita e scoperta.

Preparatevi al weekend con largo anticipo (prenotando) se avete voglia di visitare, sabato e domenica alcuni dei luoghi solitamente inaccessibili ma che aprono in occasione delle “Giornate FAI di Primavera” organizzate dal Fondo ambiente italiano. L’edizione di quest’anno propone il racconto di una Milano inedita. Ma anche fuori da confini della metropoli ci sono mete affascinanti. Ma andiamo con ordine. Così a Milano sarà interessante visitare Palazzo Turati, nuova sede Moda dell’Istituto Marangoni, per un percorso suggestivo tra storia, arte e stile; il Palazzo delle Finanze, visitabile per l’ultima volta prima di un’ampia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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