Giornata unità Fontana | custodire e difendere pace e libertà

Il 17 marzo si celebra una giornata dedicata ai valori fondamentali del Paese, come libertà e pace. Durante questa ricorrenza, si ricordano i principi su cui si basa la nazione e si sottolinea l'importanza di custodire e difendere questi ideali. La giornata invita a riflettere sull’impegno collettivo per preservare quei valori che hanno segnato la storia del Paese.

Cassa edile Napoli entra in Check: più controlli e cantieri digitali. Intesa con Brescia Turismo, il Cilento fa squadra: Dmo pronta ad allargarsi. L’appello a sindaci e imprese Roma, 17 mar. (askanews) – “Il 17 Marzo richiama i principi su cui si fonda il nostro Paese: libertà e pace. Questa giornata, nel rinnovare il ricordo dei fatti storici, invita tutti a sentirsi parte della comune responsabilità di custodire e difendere i valori costituzionali che rimangono una guida e un indirizzo sicuro per affrontare le difficili sfide del nostro tempo. Lavoriamo ogni giorno per tutelare la libertà e la pace per il nostro Paese, valori oggi a rischio e da difendere con la massima determinazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Unità d’Italia; Mattarella richiama a libertà, giustizia e paceIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale è all’Altare della Patria per celebrare i 165 anni...

Giornata pace: Fontana, 'guerre ferita aperta da rimarginare'Roma, 1 gen (Adnkronos) - "All'inizio del nuovo anno, la Giornata Mondiale della Pace richiama valori che interpellano le coscienze di tutti.

Contenuti utili per approfondire Giornata unità

Giornata unità, Fontana: custodire e difendere pace e libertàRoma, 17 mar. (askanews) - 'Il 17 Marzo richiama i principi su cui si fonda il nostro Paese: libertà e pace. Questa giornata, nel rinnovare ... notizie.tiscali.it

GIORNATA UNITA’ NAZIONALE, FONTANA: CUSTODIRE E DIFENDERE PACE E LIBERTA'Roma, 17 mar - Il 17 Marzo richiama i principi su cui si fonda il nostro Paese: libertà e pace. Questa giornata, nel rinnovare il ricordo dei fatti storici, invita tutti a sentirsi parte della comune ... 9colonne.it