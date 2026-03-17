Giornata dell’Unità d’Italia Da Mattarella richiamo all’impegno civile
Oggi si è svolta la giornata dell’Unità d’Italia, dedicata alla memoria della nascita della nazione e ai simboli come la Costituzione, l’inno e la bandiera. Durante la cerimonia, il presidente della Repubblica ha rivolto un appello all’impegno civile e alla responsabilità collettiva. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali, studenti e cittadini, con momenti di commemorazione e riflessione.
Si è celebrata oggi la giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. Omaggio del presidente Mattarella al milite ignoto con le più alte cariche dello Stato. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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