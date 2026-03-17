Giornata dell’Unità d’Italia Da Mattarella richiamo all’impegno civile

Oggi si è svolta la giornata dell’Unità d’Italia, dedicata alla memoria della nascita della nazione e ai simboli come la Costituzione, l’inno e la bandiera. Durante la cerimonia, il presidente della Repubblica ha rivolto un appello all’impegno civile e alla responsabilità collettiva. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali, studenti e cittadini, con momenti di commemorazione e riflessione.