Il Tar del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’imprenditore bresciano Giorgio Oliva, che aveva chiesto di riottenere la licenza da pilota sospesa da Enac a dicembre 2025. Oliva era stato visto in elicottero sopra le piste da sci, ma il tribunale ha confermato lo stop alla licenza. La decisione segue le azioni dell’autorità aeronautica nei suoi confronti.

Brescia, 17 marzo 2026 – Il Tar del Lazio ha respinto l'istanza cautelare presentata dall'imprenditore bresciano Giorgio Bartolo Oliva a seguito del provvedimento con cui Enac aveva sospeso, nel dicembre 2025, la licenza del pilota. Bortolo Oliva era infatti atterrato, più volte, con il proprio elicottero sulle piste da sci, senza alcuna autorizzazione. Con l’elicottero sulle piste da sci, riecco Bortolo Giorgio Oliva: “Ma questa volta ero in regola” La comunicazione è arrivata direttamente dall’Ente nazionale per l'aviazione civile. "Accogliamo con soddisfazione - il commento del presidente Enac Pierluigi Di Palma - la pronuncia del Tar che conferma la piena correttezza dell'operato di Enac a tutela della sicurezza del volo e delle persone, nel rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giorgio Oliva in elicottero sulle piste da sci: il Tar conferma lo stop della licenza da pilota

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