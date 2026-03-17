Giorgio Oliva atterra con l'elicottero privato sulle piste da sci il Tar conferma | sospesa la licenza di volo

Il Tar del Lazio ha deciso di sospendere la licenza di volo di Giorgio Oliva, l'imprenditore bresciano che lo scorso anno ha atterrato con il suo elicottero privato sulle piste da sci senza autorizzazione. La decisione è stata confermata in seguito a un ricorso presentato contro il provvedimento precedente. Oliva aveva effettuato due atterraggi non autorizzati nelle aree montane.

Il Tar del Lazio ha confermato il provvedimento di sospensione della licenza di volo a Giorgio Oliva, l'imprenditore bresciano che lo scorso anno è atterrato due volte sulle piste innevate con il suo elicottero privato senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Giorgio Oliva atterra con l’elicottero privato sulle piste da sci: sospesa la licenza di volo all’industrialeSospesa con provvedimento d’urgenza la licenza di volo dell'imprenditore Giorgio Bortolo Oliva, che il 13 dicembre è atterrato sulle piste da sci di... Atterra per 3 volte con l’elicottero sulle piste da sci: sospesa la licenza di volo a Giorgio OlivaÈ atterrato ancora una volta con il suo elicottero sulle piste da sci e l'Enac ha sospeso, in via cautelativa, la licenza di volo a Giorgio Oliva... Altri aggiornamenti su Giorgio Oliva Giorgio Oliva atterra con l’elicottero privato sulle piste da sci, il Tar conferma: sospesa la licenza di voloIl Tar del Lazio ha confermato il provvedimento di sospensione della licenza di volo a Giorgio Oliva, l'imprenditore bresciano che lo scorso anno è atterrato ... fanpage.it Giorgio Oliva in elicottero sulle piste da sci: il Tar conferma lo stop della licenza da pilotaNulla da fare per il 66enne imprenditore bresciano, che nel 2025 andò a sciare per via aerea ben tre volte. L’Enac: Dalle sue condotte grave pregiudizio a sicurezza del volo e incolumità delle pers ... ilgiorno.it