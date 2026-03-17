Ginnastica Solaria applausi alla gara interregionale

Le ginnaste dell’ASD Solaria 90 Pesaro hanno partecipato alla gara interregionale Gold di Specialità, che si è svolta a Ortona. La competizione ha visto protagonisti atleti di diverse regioni, con le ginnaste pesaresi che hanno ottenuto risultati positivi durante le esibizioni. Alla fine della giornata, sono stati rivolti loro numerosi applausi da parte del pubblico presente.

Ottimi risultati per le ginnaste dell’ASD Solaria 90 Pesaro alla gara interregionale Gold di Specialità della Federazione Ginnastica d’Italia di Ortona. Le atlete pesaresi si sono messe in evidenza con prestazioni di alto livello, conquistando podi importanti e piazzamenti che valgono l’accesso alla fase nazionale. Grande protagonista Cecilia Sperindei (Senior 1), che domina la gara conquistando il primo posto sia alla palla sia al nastro. Sul podio anche Sara Volponi (Senior 2), terza classificata al nastro e quinta al cerchio. Successo anche nella prova di coppia JuniorSenior dove Grottaroli e Lani salgono sul gradino più alto del podio. A livello individuale si mette in luce ancora Grottaroli (Junior 2), che conquista la medaglia d’argento alle clavette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica. Solaria, applausi alla gara interregionale Articoli correlati Ginnastica. Solaria fa il pieno: medaglie a raffica ai Regionali SilverAsd Solaria 90 Pesaro protagonista al Campionato Regionale Individuale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, svoltosi il 14 e 15 febbraio a... Ginnastica ritmica, Solaria con merito a Fabriano. Raffica di medaglie nella rassegna regionaleOttimi piazzamenti per l’Asd Solaria 90 nella gara regionale di ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia, specialità Gold di Fabriano... Aggiornamenti e notizie su Ginnastica Solaria applausi alla gara... Argomenti discussi: Latina trionfa | 80 medaglie ai regionali il Sakura Dojo. Ginnastica, Solaria protagonista nella gara nazionale. Angioni è tricoloreSuccesso per le ginnaste dell’Asd Solaria 90 Pesaro alla gara nazionale Silver Fgi di Rimini. Aurora Andrea Angioni (foto) ha conquistato il titolo di campionessa italiana alle clavette, un bronzo ... ilrestodelcarlino.it Ginnastica. Solaria pieno di allori. Ora la gara nazionaleLe ginnaste dell’ Asd Solaria 90 Pesaro hanno brillato sia all’Interregionale di specialità Gold di Foligno, sia alla gara regionale Silver di Ascoli Piceno, confermando l’alto livello tecnico e la ... ilrestodelcarlino.it