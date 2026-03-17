Gianicolo il 17 marzo sparo speciale a mezzogiorno | suggestiva fumata tricolore

Il 17 marzo a Roma si svolge un evento particolare al Gianicolo: alle 12 in punto viene sparato un colpo di cannone che lascia spazio a una fumata tricolore. Questo rito, che si ripete ogni giorno, ha radici storiche profonde e rappresenta un momento di identità per la città. La fumata, visibile da diversi punti, si alza nel cielo creando un’immagine riconoscibile e consolidata tra i romani.

Se c’è un un appuntamento quotidiano che Roma riconosce come proprio – in quanto unisce tradizione, storia e identità cittadina – è quello che si rinnova ogni giorno, allo scoccare del mezzogiorno, quando un suono potente attraversa la città e richiama l’attenzione di residenti e turisti: il colpo di cannone del Gianicolo. Ma in alcune occasioni speciali questo rito assume un significato ancora più simbolico, trasformandosi in un evento capace di evocare memoria, celebrazione e appartenenza nazionale. Come oggi, 17 marzo, quando lo sparo assumerà una forma del tutto differente. LEGGI ANCHE: Non c’è niente di cool nel rivelare chi è Banksy Lo sparo speciale del cannone del Gianicolo del 17 marzo: un colpo che racconta l’Unità d’Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it

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