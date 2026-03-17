Giambavicchio Juve primo contratto da professionista per il centrocampista | il comunicato

Il club bianconero ha annunciato ufficialmente che il centrocampista Giambavicchio ha firmato il suo primo contratto da professionista. La comunicazione è stata resa nota tramite un comunicato ufficiale del team. La firma rappresenta un passo importante nella carriera del giocatore, che ora fa ufficialmente parte del roster professionistico della società.

diramato da parte del club bianconero. La Juventus ha blindato uno dei giovani più promettenti del proprio settore giovanile. Franco Giambavicchio ha firmato il suo primo contratto da professionista col club bianconero. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – « Franco Giambavicchio firma il primo contratto da professionista della sua carriera: un accordo con la Juventus con scadenza 30 giugno 2028. Nato a Torino e di nazionalità peruviana, con cui ha fatto l’esordio in Under 17, il centrocampista classe 2009 prosegue la sua crescita in bianconero iniziata dall’estate 2022, aggiungendo un’altra importante tappa al suo percorso alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giambavicchio Juve, primo contratto da professionista per il centrocampista: il comunicato Articoli correlati Ghiotto Juve, primo contratto da professionista per il classe 2010: il comunicatodi Redazione JuventusNews24Ghiotto Juve, primo contratto da professionista per il difensore classe 2010: il comunicato. Milan Futuro, Bianchi ha firmato il primo contratto da professionista: i dettagliMILAN, ITALY - MAY 10: A detailed view of flags featuring the emblems of FC Internazionale and AC Milan on a street vendor stall on the outside of... Tutto quello che riguarda Giambavicchio Juve Juventus, primo contratto da professionista per il 2009 Franco GiambavicchioFranco Giambavicchio firma il primo contratto da professionista della sua carriera: un accordo con la Juventus con scadenza 30 giugno 2028. tuttojuve.com Juventus, primo contratto da professionista per il giovane Franco GiambavicchioPrimo contratto da professionista per il giovane Franco Giambavicchio, centrocampista classe 2009 di proprietà della Juventus. Di seguito il comunicato. tuttomercatoweb.com