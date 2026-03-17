Giallo Alessandrino | la colza diventa arte

Il Comitato della Valle ha avviato una campagna digitale che invita i cittadini a celebrare il territorio utilizzando il colore giallo, ispirandosi alla presenza della colza. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a valorizzare gli aspetti visivi delle campagne locali. La proposta si focalizza sull'uso del colore come elemento artistico e identitario del paesaggio.

Il Comitato della Valle ha attivato una campagna digitale che invita la cittadinanza a celebrare il territorio attraverso il colore giallo. L’iniziativa, legata al Premio Pierluigi Omodeo, scade il 31 marzo e punta a trasformare la fioritura stagionale della colza in un’opportunità di promozione culturale per l’Alessandrino. Questa non è una semplice raccolta di immagini, ma un progetto strutturato per collegare creatività artistica alle radici storiche ed economiche della provincia. L’obiettivo dichiarato è valorizzare luoghi riconoscibili come castelli e botteghe storiche, utilizzando il giallo come filo conduttore narrativo che unisce paesaggi, prodotti culinari e manufatti artigianali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giallo Alessandrino: la colza diventa arte Articoli correlati Alessandrino, l'ex falegnameria diventa uno dei teatri più piccoli d'Italia: nasce il Piccolo Teatro di ProvaSi chiama il “Piccolo Teatro di Prova” uno dei più piccoli teatri d’Italia che si trova all’Alessandrino. Museo di Arte Urbana apre le porte all’Interporto: l’arte di strada diventa protagonista dell’Art Week Bologna 2026L’Interporto di Bologna, storico polo logistico del capoluogo emiliano, diventa per quattro giorni il palcoscenico di un’innovativa manifestazione...