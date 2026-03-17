GF Vip quanto guadagnano davvero i protagonisti | dal cachet di Ilary Blasi ai vipponi

Con il ritorno del GF Vip su Canale 5, si torna a parlare dei compensi dei partecipanti. Ilary Blasi riceve un cachet per condurre, mentre i vipponi percepiscono un compenso per la loro presenza nel programma. I dettagli precisi dei guadagni non sono stati divulgati pubblicamente, ma si conoscono le basi delle retribuzioni di alcuni protagonisti.

Con il ritorno del GF Vip su Canale 5, torna puntuale anche una delle curiosità più discusse dal pubblico: quanto guadagnano davvero i protagonisti del reality. Le cifre ufficiali non vengono mai diffuse, ma tra indiscrezioni e ricostruzioni degli ultimi anni è possibile delineare un quadro piuttosto attendibile. Al vertice dei compensi c’è la conduttrice Ilary Blasi, volto centrale del programma. Secondo stime circolate negli ultimi anni, il suo cachet si aggirerebbe intorno ai 25 mila euro a puntata. Considerando una stagione completa, il guadagno complessivo potrebbe arrivare a circa 600-650 mila euro, una cifra in linea con i compensi riconosciuti ai principali volti Mediaset per i programmi di prima serata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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