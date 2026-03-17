Gf Vip Lucarelli contro Todaro | il botta e risposta e la frecciata dal passato

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro sono tornati a scontrarsi in un botta e risposta che ha coinvolto anche una frecciata proveniente dal passato. La discussione si è accesa subito dopo il collegamento tra la casa e lo studio, creando un momento di tensione tra i due protagonisti. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti in studio e degli spettatori a casa.

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro. È bastato un primo collegamento tra la Casa del Grande Fratello Vip, oggi nella prima puntata dello show su Canale 5, e lo studio per riaccendere le tensioni tra il concorrente e l'opinionista. I dissapori tra i due risalgono ai tempi di Ballando con le stelle quando lui. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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