Durante la notte precedente l’ingresso nella casa del GF Vip 8, alcuni concorrenti si sono trovati coinvolti in una lite molto accesa nell’hotel. Una testimonianza riferisce di un clima particolarmente teso tra i partecipanti, che avrebbe provocato momenti di forte tensione. La segnalazione, resa nota nelle ultime ore, evidenzia uno stato di agitazione tra i concorrenti prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Inizia malissimo il GF VIP 8 per alcuni concorrenti. Spunta una segnalazione che parla di clima teso durante la notte che precede l’ingresso nella casa più spiata d’Italia. I protagonisti del reality Mediaset infatti si trovavano nell’hotel che li ospitava prima della puntata di questa sera, ma qualcosa è andato storto. I futuri gieffini sono stati anche costretti a consegnare i loro telefoni: scopriamo cosa è accaduto e chi sono i protagonisti della lite. Chi sarebbe il nuovo flirt di Lucia Ilardo Il debutto del Gf Vip 8 e il cast già diviso. Mancano poche ore al via del Gf Vip 8. Quattro concorrenti, Raul Dumitras, Adriana Volpe, Renato Biancardi e Ibiza Altea, hanno già fatto il loro ingresso in Casa, mentre gli altri dodici varcheranno la Porta Rossa questa sera. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Gf Vip 8, durissima lite in hotel: la testimonianza

Articoli correlati

Leggi anche: GF Vip 8, le patate di Ibiza Altea innescano la prima lite con Raul Dumitras

Prima lite al GF VIP 8: Ibiza Altea contro Raul DumitrasAl GF VIP 8 arrivano le prime frizioni e, a scatenarle, è un dettaglio minuscolo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gf Vip 8 durissima lite in hotel la...

Argomenti discussi: Pechino Express 2026, colpo di scena alla prima tappa: un duello sospeso.

Gf Vip 8, in hotel scoppia una lite tra i concorrenti: Antonella Elia è sbottata e ha iniziato a urlare, ecco perchéGf Vip 8, in hotel scoppia una lite tra i concorrenti: Antonella Elia è sbottata e ha iniziato a urlare, ecco perché. isaechia.it

Gf Vip 8, anche questa si è montata la testa, che faccia tosta: Lucia Ilardo risponde ai commenti dei social prima di entrare nella CasaGf Vip 8, anche questa si è montata la testa, che faccia tosta: Lucia Ilardo risponde ai commenti dei social prima di entrare nella Casa. isaechia.it