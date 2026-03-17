Gesù disse … | Milan Leao rispunta sui social nella maniera che non ti aspetti
Dopo la sconfitta allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, Rafael Leao ha pubblicato un messaggio sui social media. Nel suo post, il giocatore ha condiviso una foto e scritto alcune parole rivolte ai tifosi e ai compagni di squadra. La sua presenza online ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno commentato e condiviso il suo messaggio.
Sostituito dall'allenatore Massimiliano Allegri al 67' di Lazio-Milan per Niclas Füllkrug, Leao è uscito dal campo nervoso, svicolandosi dal tentativo di Mike Maignan di calmarlo, rifiutando il duplice, tentato abbraccio del tecnico livornese e lamentandosi per due motivi. Il primo perché tolto a 20' dalla fine del match; il secondo perché Christian Pulisic non lo aveva servito bene in due occasioni. La discussione con Pulisic, poi, secondo quanto si è appreso successivamente, è continuata anche negli spogliatoi dello stadio 'Olimpico'. Insomma, un Leao piuttosto nervoso quello di domenica sera e ha stupito soltanto parzialmente la strategia del silenzio adottata sui social dall'attaccante lusitano nelle ore più calde della polemica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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