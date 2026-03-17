Dopo la sconfitta allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, Rafael Leao ha pubblicato un messaggio sui social media. Nel suo post, il giocatore ha condiviso una foto e scritto alcune parole rivolte ai tifosi e ai compagni di squadra. La sua presenza online ha attirato l’attenzione degli appassionati, che hanno commentato e condiviso il suo messaggio.

Sostituito dall'allenatore Massimiliano Allegri al 67' di Lazio-Milan per Niclas Füllkrug, Leao è uscito dal campo nervoso, svicolandosi dal tentativo di Mike Maignan di calmarlo, rifiutando il duplice, tentato abbraccio del tecnico livornese e lamentandosi per due motivi. Il primo perché tolto a 20' dalla fine del match; il secondo perché Christian Pulisic non lo aveva servito bene in due occasioni. La discussione con Pulisic, poi, secondo quanto si è appreso successivamente, è continuata anche negli spogliatoi dello stadio 'Olimpico'. Insomma, un Leao piuttosto nervoso quello di domenica sera e ha stupito soltanto parzialmente la strategia del silenzio adottata sui social dall'attaccante lusitano nelle ore più calde della polemica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Gesù disse …”: Milan, Leao rispunta sui social nella maniera che non ti aspetti

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