La Germania ha deciso di non partecipare militarmente nelle operazioni nello Stretto di Hormuz. La posizione ufficiale indica che non sono stati loro a iniziare il conflitto e che le scelte sono state fatte dagli Stati Uniti in collaborazione con Israele. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione e si delineano le diverse posizioni tra le nazioni coinvolte.

“Una cosa è certa, posso dirlo per la Germania. Siamo pronti a garantire diplomaticamente il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz. Tuttavia, non ci sarà alcuna partecipazione militare”, ha affermato Pistorius in conferenza stampa congiunta con l’omologo lettone Andris Spruds a Berlino. “Non abbiamo iniziato noi questa guerra. Condivido, noi tutti condividiamo l’obiettivo di mettere fine a questo regime dei mullah. La questione di come ciò verrà realizzato è oggetto di dibattito. Gli americani, con gli israeliani, hanno scelto questa strada. Noi abbiamo solo fatto delle critiche molto moderate”, ha aggiunto. “Cosa si aspetta Donald Trump che una manciata o due di fregate europee possano realizzare nello Stretto di Hormuz che la potente Marina americana non possa fare da sola? Questa è la domanda che mi pongo”, ha concluso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Germania, esclusa la partecipazione militare nello Stretto di Hormuz

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