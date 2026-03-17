A Genova, un uomo di 50 anni è stato condannato definitivamente a un anno e quattro mesi di reclusione. La sentenza riguarda un episodio in cui ha tentato di investire con l’auto l’ex compagna. La vicenda si è conclusa con la condanna, senza ulteriori dettagli sul processo o sulle motivazioni.

Un imprenditore genovese di 50 anni ha ricevuto una condanna definitiva di un anno e quattro mesi per aver tentato di investire con l’automobile la sua ex compagna. La donna, operatrice sanitaria quarantenne madre di due bambine, era stata costretta a denunciare dopo anni di persecuzione che includevano appostamenti sul posto di lavoro e intimidazioni tramite le figlie. Il tribunale ha stabilito che l’uomo non aveva accettato la fine della relazione, scatenando una spirale di comportamenti ossessivi culminati nel tentativo di speronarla con il veicolo. La posizione difensiva dell’imprenditore, che aveva cercato di ribaltare i ruoli denunciando lei per sottrazione di minore, è stata archiviata dai giudici prima della sentenza finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: 50enne condannato per tentativo di speronare l’ex

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