Il rappresentante della Chiesa cattolica ha commentato la situazione a Gaza, affermando che, sebbene non se ne parli più, la crisi resta grave. Secondo lui, ci sono due milioni di persone sfollate, e l’80% della Striscia è distrutto. La condizione umanitaria è critica, con molte persone private di tutto ciò di cui hanno bisogno.

“Di Gaza non sia parla più ma, dal punto di vista umanitario, la situazione è drammatica “, “si tratta di due milioni di persone sfollate e private di tutto. L’80% della Striscia è distrutto e non è ancora cominciata la ricostruzione”, “mancano medicinali, anche gli antibiotici di base”. Lo ha detto il cardinale di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, in un videocollegamento con la fondazione Oasis. “Le scuole sono quasi tutte distrutte e solo una parte dei bambini riesce ad andare a scuola grazie ad iniziative dell’Unicef e di altre organizzazioni. È una situazione che resta molto difficile con i confini praticamente chiusi”, ha aggiunto nell’incontro di ieri sera concludendo: “Il Board of Peace non è operativo, non sappiamo se lo diverrà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Pizzaballa: “Non se ne parla più ma la situazione è drammatica. Due milioni di sfollati e 80% della Striscia distrutto”

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