A Gavirate, la Guardia di Finanza ha arrestato sei persone e sequestrato più di 216 chili di cannabis. L’indagine ha portato alla scoperta di un laboratorio che gestiva un traffico di droga su scala internazionale, diverso da quanto si pensava inizialmente. Le autorità hanno smascherato un’organizzazione attiva nel commercio illecito di sostanze stupefacenti, operante nel territorio e oltre.

È di sei arresti e oltre 216 kg di cannabis sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro il traffico internazionale di stupefacenti a Gavirate. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese, è stata avviata dopo controlli doganali presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio e ha portato alla scoperta di una società che, dietro la facciata di attività nel settore cosmetico, gestiva un laboratorio per la produzione e l’esportazione di marijuana. Le origini dell’indagine: controlli doganali e sospetti sull’export Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via nell’ambito delle attività di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti svolte dal Comando Provinciale di Bergamo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gavirate, non era una ditta di cosmetici ma un laboratorio che trafficava droga: 6 arresti

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