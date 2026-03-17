Gasolio a 2,10 euro | la Legge respinta avrebbe risparmiato

La Valle d’Aosta registra un prezzo del gasolio di 2,10 euro al litro, in seguito alla crisi energetica innescata dai recenti eventi in Medio Oriente. La proposta di legge che avrebbe potuto ridurre i costi è stata respinta. Attualmente, il costo del carburante si mantiene elevato, influenzato dalla situazione internazionale.

La crisi energetica scatenata dai turbolenti eventi in Medio Oriente ha colpito con forza la Valle d’Aosta, spingendo i prezzi del gasolio verso il tetto dei 2,10 euro al litro. Il gruppo della Lega Vda accusa l’amministrazione regionale di aver rifiutato una soluzione concreta a favore di approcci ideologici, lasciando i cittadini senza protezione contro i rincari. Secondo i dati forniti da Mimit e Codacons, la regione si posiziona come terza più cara d’Italia per i carburanti, superata solo dal Friuli e dalla Sicilia. Lo scontro sullo sconto diretto. L’urgenza della situazione ha portato la Lega Vda a chiedere alla Giunta di invertire la rotta e riconsiderare immediatamente la proposta di legge sugli sconti carburante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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