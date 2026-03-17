Garlasco il racconto del medico del 118 che arrivò sulla scena | cosa notò

Un medico del 118 ha descritto cosa ha visto quando è arrivato sulla scena del delitto di Chiara Poggi a Garlasco. La sua testimonianza rivela dettagli sulla situazione e sulle condizioni trovate sul luogo. I dubbi sulla determinazione dell’ora della morte continuano a alimentare il dibattito attorno a questo caso che resta al centro dell’attenzione pubblica.

Ritornano i dubbi sulla collocazione dell’ora della morte di Chiara Poggi, perché il delitto di Garlasco non smette mai di far discutere. Il medico legale Giuseppe Fortuni sostiene che la studentessa ventiseienne potrebbe essere morta attorno alle 11 del mattino. Se ne è discusso anche a “Mattino Cinque”, dove è stata mostrata per la prima volta la relazione del medico del 118 che ha effettuato il primo esame sul cadavere di Chiara. Alle 14:11 del 13 agosto 2007, i sanitari del 118 arrivarono in via Pascoli 8, a Garlasco, dopo la telefonata fatta da Alberto Stasi che già al telefono segnalò la presenza del corpo di Chiara Poggi in fondo alla scala della villetta che dava sulla tavernetta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, il racconto del medico del 118 che arrivò sulla scena: cosa notò Articoli correlati Leggi anche: “Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco Leggi anche: “Stasi era sulla scena del crimine”: cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco Tutto quello che riguarda Garlasco il racconto del medico del 118... Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, il racconto del medico del 118 che arrivò sulla scena; Garlasco, dubbi sul racconto della madre di Andrea Sempio. I negozianti di Gambolò: Eravamo chiusi per ferie; Garlasco, il racconto del medico del 118 che arrivò sulla scena. Garlasco, i negozianti di Gambolò smentiscono la mamma di Andrea Sempio: Eravamo chiusi per ferie. Il punto sulle indaginiIl caso del delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi retroscena . Alcune testimonianze raccolte durante la trasmissione televisiva Mattino ... notizie.tiscali.it Garlasco in Tv, la svolta sull’arma del delitto e l’asso nella manica di Andrea SempioIl 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parlerà del suo ultimo anno stasera a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti: le ultime news ... libero.it “Qualcuno dedica il Sì a Berlusconi o a Garlasco. Noi dedichiamo il No ai 28 magistrati uccisi da mafia e terrorismo”. Nulla da aggiungere. - facebook.com facebook La mia home di X in questo momento #garlasco x.com