La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro più di cinquanta persone su richiesta dei legali delle gemelle Cappa. Le accuse riguardano fatti di diffamazione e calunnie rivolti alle due sorelle. Il pubblico ministero Antonio Pansa coordina le indagini, che coinvolgono soggetti ritenuti responsabili di aver diffuso informazioni offensive e false nei confronti delle gemelle.

La Procura di Milano, guidata dal pubblico ministero Antonio Pansa, sta avviando un’indagine formale contro oltre cinquanta soggetti indicati dai legali delle gemelle Cappa per reati legati alla diffamazione e alle calunnie. Tra i potenziali indagati figurano non solo testate giornalistiche note, ma anche una vasta rete di blogger e creatori di contenuti digitali che hanno strumentalizzato il delitto di Garlasco per accostare le sorelle Stefania e Paola all’omicidio della cugina Chiara Poggi. La macchina giudiziaria si prepara a iscrivere i primi nomi nel registro degli indagati nei prossimi giorni, basandosi su esposti contenenti prove audio e documenti che smontano narrazioni false diffuse negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco: 50 indagati per diffamazione verso le gemelle

Articoli correlati

Leggi anche: Garlasco, le gemelle K passano all’attacco: in arrivo oltre 50 denunce

Omicidio di Garlasco e le gemelle Cappa: primi indagati tra gli odiatori seriali ma anche blogger e youtuberMilano, 17 marzo 2026 - Non solo nomi noti, ma anche odiatori social che si nascondono dietro la tastiera.

Garlasco: le SIT integrali delle Gemelle Cappa

Altri aggiornamenti su Garlasco 50 indagati per diffamazione...

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, svolta vicina: entro 90 giorni la discovery su Chiara Poggi e il ruolo di Stasi e Sempio; Un anno di Garlasco-mania: cosa è successo e cosa aspettarsi; Garlasco, entro 90 giorni la verità sull'inchiesta su Andrea Sempio: cosa potrebbe cambiare nel caso Poggi; Garlasco, le 50 querele dei Cappa contro il circo mediatico. Nel mirino anche Giletti e Mascolo: Solo fango, ho fatto il mio mestiere.

Caso Garlasco, oltre 50 denunce presentate dalle gemelle Cappa (e potrebbero arrivare i primi indagati)Almeno cinquanta denunce. Non solo testate e firme note, ma anche una galassia di odiatori social pronti a colpire dietro l'anonimato della tastiera. La Procura di Milano sta procedendo all'identifica ... milanotoday.it

Omicidio di Garlasco e le gemelle Cappa, primi indagati tra gli odiatori serialiI legali delle sorelle hanno presentato una cinquantina tra esposti e querele in Procura a Milanocontro leoni da tastiera ma anche nomi noti ... msn.com

Garlasco, slitta il deposito della consulenza sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi. Nuova svolta nel caso >> https://buff.ly/bZaNRkl - facebook.com facebook

“Individuata la possibile arma del delitto di #Garlasco, è compatibile con le ferite”: parla la difesa di Sempio x.com