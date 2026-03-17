Un giovane calciatore nato nel 2007 sta attirando l’attenzione nel Cesena, dove si è già guadagnato un posto in prima squadra. Originariamente destinato a una carriera nel ciclismo, ha cambiato strada grazie alla passione per il calcio e all’influenza di un noto attaccante. Il suo nome circola come uno dei talenti emergenti del club, mentre continua a crescere e a farsi notare.

Premessa. Il Cesena è una sorta di Athletic Bilbao d’Italia, solo che ai giocatori baschi vengono preferiti i romagnoli doc devoti alla piada crudo e squacquerone. “Perché noi prediligiamo i ragazzi del nostro territorio, significa ridare qualcosa alla comunità”, aveva raccontato alla Gazzetta il dg Corrado Di Taranto. Insomma, Romagnols first: prima i romagnoli. Esistono però le eccezioni. A dire il vero non poi così tante, ma com’è il detto? Pochi ma. buoni. Anche se definire Filippo Galvagno “buono” è forse un po’ riduttivo, perché dietro al capello a caschetto, lo spiccato accento piemontese e le spalle larghe si nasconde un nove di razza di 19 anni (2007) tutto istinto, senso del gol e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Galvagno, il piccolo Vieri del Cesena. E pensare che doveva essere un ciclista...

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