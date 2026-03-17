A Roma si svolge un gala di danza al quale era stato invitato Svetlana Zakharova del Bolshoi. Tuttavia, l'invito è stato ritirato poco prima dell'evento. La decisione arriva in un momento di discussioni pubbliche riguardo alla partecipazione della Russia a eventi culturali italiani. La cancellazione dell'invito è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

La Signora Zakharova non risulta sottoposta a sanzioni nei Paesi dell’Unione europea e l’invito era stato formulato nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Negli ultimi giorni, tuttavia, l’organizzazione di Les Étoiles ha ricevuto comunicazioni istituzionali e messaggi sentiti e dolorosi, che hanno richiamato la responsabilità simbolica delle istituzioni culturali nel contesto attuale. Per queste ragioni, pur ribadendo con forza il rispetto per la libertà di espressione degli artisti e la contrarietà a ogni forma di discriminazione per nazionalità, l’organizzazione comunica di aver ritirato l’invito rivolto all’étoile e che, contrariamente a quanto era stato precedentemente annunciato, Svetlana Zakharova non prenderà parte al gala. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Gala di danza a Roma, ritirato invito a Svetlana Zakharova del Bolshoi

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