Fuoriprogramma nei momenti finali della puntata del 15 marzo | ecco che cosa è successo

Durante la puntata di Domenica In del 15 marzo si sono verificati momenti di tensione tra Mara Venier e Teo Mammucari, che si sono verificati nei minuti finali dello show. La tensione è stata evidente e ha coinvolto i due presentatori mentre si concludeva la trasmissione. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio e di chi seguiva la trasmissione in diretta.

M omenti di tensione tra Mara Venier e Teo Mammucari in conclusione della puntata di Domenica In del 15 marzo. Il contrasto è nato proprio nei minuti finali della trasmissione, in quello che nelle intenzioni della conduttrice doveva essere un momento emozionante. Ma che invece non ha ottenuto l’effetto desiderato per via di una poco tempestiva entrata in scena di Mammucari. E così zia Mara ha sbottato: «Tu sei un p****, perché non capisci i momenti!». Ma ecco che cosa è successo e qual è stato il motivo dello scontro. Che, a quanto pare, potrebbe avere anche qualche strascico. Mara Venier operata di nuovo all’occhio: «Finiamo l’anno in ospedale» X Leggi anche › Mara Venier compie 75 anni: «Auguri ragazza» › “Belve”, Teo Mammucari lascia lo studio durante l’intervista Il momento dello scontro tra Mara Venier e Teo Mammucari. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fuoriprogramma nei momenti finali della puntata del 15 marzo: ecco che cosa è successo Articoli correlati Masterchef Italia 15, due eliminati nella puntata del 15 gennaio: cosa è successoDue concorrenti di MasterChef Italia 2025 sono state eliminate nella puntata di giovedì 15 gennaio, in onda in prima serata su Sky Uno. MasterChef Italia 15, due eliminate nella puntata del 25 dicembre: cosa è successoDue concorrenti di MasterChef Italia 2025 sono state eliminate nella terza puntata, in onda in prima serata su Sky Uno nella sera di Natale, giovedì...