Frosinone-Bari mercoledì 18 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 19:00 si gioca la sfida tra Frosinone e Bari. Il Frosinone di Alvini, reduce da quattro pareggi nelle ultime cinque partite, affronta il Bari di Longo in casa, con l’obiettivo di ottenere altri tre punti. La partita si svolge sul campo del Frosinone, che cerca di rafforzare le proprie chance di promozione diretta.

Il Frosinone di Alvini è reduce da 4 pareggi nelle ultime 5 gare e in casa contro il Bari di Longo cerca altri 3 punti per mantenere vive le proprie chances di promozione diretta. I ciociari impattano concedendo 2 gol ai romagnoli nel giorno in cui salta la panchina di Mignani e il Monza batte il Palermo portandosi a +4 sul terzo posto.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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