Frignano colpisce la madre con un pugno alla testa durante lite | denunciato un 21enne

A Frignano, un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver colpito con un pugno alla testa la madre durante una lite scoppiata per motivi futili. L’episodio si è verificato nell’Agro Aversano, coinvolgendo direttamente il giovane e la madre coinvolta nella discussione. I militari hanno preso provvedimenti e avviato le indagini.

Ha colpito la madre con un pugno alla testa al culmine di una lite scoppiata per futili motivi: un 21enne è stato denunciato dai Carabinieri a Frignano, nell'Agro Aversano, per maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato nella notte all’interno di un’abitazione, dove sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito la madre convivente durante un diverbio degenerato in violenza. All’arrivo dei Carabinieri la situazione era già tornata alla calma. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Frignano, colpisce la madre con un pugno alla testa durante lite: denunciato un 21enne Articoli correlati Pugno alla testa durante una lite. La ’furia’ del vicino per i rumori. Cardiopatico finisce all’ospedaledi Marianna Vazzana MILANO La lite sul pianerottolo, le spinte, poi l’aggressione in strada: un pugno in testa che fa accasciare al suolo un uomo... Aggiornamenti e notizie su Frignano colpisce la madre con un pugno... Temi più discussi: Frignano, figlio colpisce la madre con un pugno in testa. Intervengono i carabinieri; RadioLiveShow, la magia della radio incontra il fascino del teatro per una serata di beneficenza; Frignano, colpisce la madre con un pugno alla testa durante lite: denunciato un 21enne; Frignano colpisce la madre con un pugno alla testa durante lite | denunciato un 21enne. Frignano, colpita con un pugno da un figlio: donna denuncia 21enneUna lite nata per motivi apparentemente banali, ma degenerata in pochi attimi in violenza, ha scosso nella notte il centro abitato di Frignano, rompendo il silenzio e riportando alla luce il ... ilmattino.it Frignano, figlio colpisce la madre con un pugno in testa. Intervengono i carabinieriFRIGNANO (Caserta) – Notte di tensione nel centro abitato di Frignano, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una vio ... ecodicaserta.it Ha colpito la madre con un pugno alla testa al culmine di una lite scoppiata per futili motivi: un 21enne è stato denunciato dai Carabinieri a #Frignano, nell'Agro Aversano, per maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato nella notte all’interno di un’abita - facebook.com facebook Certo certo, sapessi quanti ne vedo di pentiti novax che frignano "dottore non voglio morire". x.com