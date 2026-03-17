Friburgo-Genk ritorno ottavi di finale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

A Friburgo e Genk si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026. Dopo la vittoria di misura dei belgi nell’andata, la sfida si tiene in Germania, con i padroni di casa che cercano di recuperare lo svantaggio. La partita decide chi accederà ai quarti di finale e sarà visibile in diretta.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League 20252026. Dopo la vittoria casalinga dell’andata di misura, i belgi sbarcano in Germania per assicurarsi il passaggio del turno, mentre i tedeschitenteranno di rimettere in equilibrio subito il risultato per poi centrare l’obiettivo. Friburgo-Genk si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.45 presso l’Europa-Park Stadion. FRIBURGO-GENK: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta patita all’andata complica l’avventura europea dei tedeschi, che ora faranno leva sul fattore casalingo per provare a ribaltare la rete di svantaggio. La squadra di Schuster è reduce dalla sconfitta di campionato contro l’Union Berlino, terzo ko nelle ultime cinque gare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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