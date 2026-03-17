Il rappresentante delle ferrovie ha dichiarato che l’installazione della fermata del Frecciarossa a Castiglione Cosentino non può essere realizzata per motivi tecnici, proponendo invece di concentrarsi sulle fermate di Torano e Settimo. La decisione è stata comunicata durante una riunione in cui si è discusso del progetto, escludendo la possibilità di un intervento a Castiglione.

«La fermata del Frecciarossa a Castiglione Cosentino non è tecnicamente possibile». È netta la posizione di Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, che interviene sulla proposta avanzata dal consigliere regionale Orlandino Greco di istituire una fermata del treno Sibari-Bolzano nel territorio castiglione. «La scelta di Torano fu obbligata» Corbelli ricorda di essere stato tra i promotori, sei anni fa, della mobilitazione che portò all’istituzione della fermata del Frecciarossa a Torano-Lattarico, sostenuta da numerosi sindaci, esponenti politici e istituzionali e resa possibile anche dall’impegno dell’ex presidente della Regione Jole Santelli, poi confermata dal governatore Roberto Occhiuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frecciarossa a Castiglione, Corbelli frena: «Non è possibile, si punti su Torano e Settimo»

Articoli correlati

Scontro treni in Spagna, dai segni sui carrelli del Frecciarossa possibile svolta: “Anche su treni precedenti”Gli investigatori hanno individuato "incisioni di circa un millimetro" sui carrelli dei primi vagoni dell'Iryo 'Fracciarossa' rimasti sui binari.

"Tre punti fondamentali". Stellone al settimo cielo"In un campo difficile come quello di Piancastagnaio, contro una squadra reduce da nove risultati utili consecutivi, siamo riusciti a ottenere un...

Altri aggiornamenti su Frecciarossa a Castiglione Corbelli...

Temi più discussi: Frecciarossa Sibari-Bolzano, Corbelli: la fermata a Castiglione non è tecnicamente possibile; Frecciarossa a Castiglione, Corbelli frena: Non è possibile, si punti su Torano e Settimo; Cosenza, agente della Polizia Penitenziaria arrestato per corruzione in carcere.

Frecciarossa a Castiglione, Corbelli frena: «Non è possibile, si punti su Torano e Settimo»Il leader di Diritti Civili replica alla proposta di Greco e rivendica la fermata di Torano-Lattarico: «Fu una scelta tecnica, oggi va rilanciata» ... gazzettadelsud.it

Frecciarossa Sibari-Bolzano, Corbelli: la fermata a Castiglione non è tecnicamente possibileIl leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene sulla richiesta avanzata dal consigliere regionale Orlandino Greco, che ha preannunciato, a questo proposito, la presentazione di un ... strettoweb.com

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno alta velocità Frecciarossa al binario 4 della stazione di Milano Rogoredo Il traffico ferroviario è stato bloccato - facebook.com facebook