Frecce Tricolori a Roma il 17 marzo | orario e il motivo del sorvolo

Il 17 marzo 2026 i cieli di Roma saranno solcati dagli aerei delle Frecce Tricolori in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. L’evento prevede un sorvolo programmato durante la giornata, con un orario che sarà comunicato in seguito. La pattuglia acrobatica nazionale partecipa a questa ricorrenza celebrativa con un volo commemorativo.

Oggi, martedì 17 marzo 2026 i cieli di Roma saranno attraversati dagli aerei della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il sorvolo è previsto durante la cerimonia istituzionale in programma in mattinata all’ Altare della Patria, nel cuore della Capitale. Leggi anche: — Oggi al Gianicolo il cannone spara tre volte: la speciale fumata verde, bianca e rossa La celebrazione principale inizierà alle 9:45, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro al Milite Ignoto. Proprio in quel momento, sopra i tetti della città passerà una formazione ridotta delle Frecce Tricolori, che disegnerà in cielo i colori della bandiera italiana in omaggio ai simboli della Repubblica. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Frecce tricolori oggi 17 marzo 2026 a Roma, a che ora e dove vederle per la Giornata dell’Unità NazionaleÈ in programma oggi, martedì 17 marzo 2026, il passaggio delle Frecce tricolori in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale. Contenuti utili per approfondire Frecce Tricolori Temi più discussi: Perché a Roma oggi volano gli aerei militari; Frecce Tricolori a Roma il 17 marzo: orario e il motivo del sorvolo; Boato per il passaggio delle Frecce tricolori oggi a Roma: esercitazione per la Giornata dell'Unità Nazionale; Giornata dell’Unità Nazionale: Mattarella all’altare della Patria - Aise.it. Frecce tricolori oggi 17 marzo 2026 a Roma, a che ora e dove vederle per la Giornata dell’Unità NazionaleÈ in programma oggi, martedì 17 marzo 2026, il passaggio delle Frecce tricolori in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale ... fanpage.it Frecce Tricolori a Roma il 17 marzo: orario e il motivo del sorvoloOggi, martedì 17 marzo 2026 i cieli di Roma saranno attraversati dagli aerei della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori in occasione della ... funweek.it Frecce tricolori, tre colpi dal Gianicolo e le bande delle Forze armate in concerto: la festa per la Giornata dell’Unità Nazionale- - facebook.com facebook IIS “Castigliano” di Asti con le Frecce Tricolori: esperienze di cameratismo necessarie x.com